Neuer TV-Deal der DFL: Bundesliga-Rechte: Was künftig wo zu sehen sein wird

1 Wer den VfB um Enzo Millot in Zukunft in der Bundesliga immer live am TV sehen will, braucht weiter zwei Abos. Foto: dpa/Armin Weigel

Die Auktion für die TV-Rechte der Deutschen Fußball Liga ist beendet. Für die Fans ist vor allem wichtig, wo sie den Erst- und Zweitligafußball sehen können. Es gibt ein paar Änderungen.











Der Poker um die TV-Rechte der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist vorbei. Aber was bedeutet das in Zukunft für die Fans? Um die Spiele der Fußball-Bundesliga in Zukunft live am Bildschirm verfolgen zu können, benötigen die Fans weiterhin wie bisher zwei Abos. Das Topspiel der 2. Liga überträgt künftig ein anderer Sender, die ARD-„Sportschau“ bleibt. Die Ergebnisse der Auktion der TV-Rechte im Überblick: