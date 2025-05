Neuer Tribute von Panem-Film: Maya Hawkes stößt zum Hunger Games-Cast

"Stranger Things"-Star Maya Hawke (26) ist der neueste Zuwachs für den Cast des geplanten "Tribute von Panem"-Films. Das berichtet das Branchenportal "Deadline". In der kommenden Buchadaption von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" soll die Tochter von Uma Thurman (55) und Ethan Hawke (54) die Rolle der Figur Wiress übernehmen - eine ehemalige "Tribute von Panem"-Siegerin und spätere Mentorin von Distrikt 12.

Damit gesellt sich Hawke zum bestehenden, vielversprechenden Cast der Verfilmung von Suzanne Collins' dystopischer Bestseller-Reihe. Fest steht bereits, dass Joseph Zada und Whitney Peak (22) als Haymitch Abernathy und Lenore Dove Baird mitspielen werden. Außerdem übernehmen Mckenna Grace (18) als Maysilee Donner, Jesse Plemons (37) als Plutarch Heavensbee und Kelvin Harrison Jr. (30) als Beetee weitere Rollen. Zudem wurde kürzlich auf Instagram offenbart, dass die Schauspielerin Lili Taylor (58) die Figur der Mags Flanagan übernehmen wird.

Dreharbeiten beginnen im Sommer

Die Dreharbeiten sollen im Juli beginnen. Der Film wird erneut unter der Regie von Francis Lawrence (54) gedreht, der bereits bei dem zweiten Teil "Catching Fire", "Mockingjay - Part 1", "Mockingjay - Part 2" und dem Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" hinter der Kamera stand.

Der anvisierte Filmstart ist der 20. November 2026. Der neue "Tribute von Panem"-Blockbuster basiert auf dem kürzlich erschienen Bestseller von Autorin Suzanne Collins (62) und spielt 25 Jahre vor den Ereignissen um Katniss Everdeen, die ab 2012 von Jennifer Lawrence (34) gespielt wurde. Im Mittelpunkt steht diesmal ihr Mentor Haymitch Abernathy, der damals von Woody Harrelson (63) verkörpert wurde. In der Buchvorlage wird der 16-jährige Abernathy für die 50. Hunger-Spiele ausgelost. Einen ersten Teaser auf "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" veröffentliche Lionsgate Anfang April auf den Social-Media-Plattformen.

Das neueste Buch der Reihe für junge Erwachsene ist erst am 18. März erschienen. Die Geschichte spielt 24 Jahre vor den Ereignissen von "Die Tribute von Panem" in der Welt von Panem und beginnt am Erntemorgens der 50. Hungerspiele, auch bekannt als das zweite Viertel der Hungerspiele. Der Protagonist, der 16-jährige Haymitch, ist ein kluger und einfallsreicher Junge aus Distrikt 12, der unerwartet für diese Ausgabe der Spiele ausgewählt wird, die eine tödliche Wendung mit sich bringt: Es gibt doppelt so viele Tribute, und 48 Kinder werden in die Arena geschickt, um um ihr Leben zu kämpfen.