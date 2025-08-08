Neuer Trausaal: Ins Ludwigsburger Barockschloss passen jetzt viel mehr Hochzeitsgäste

Im Ludwigsburger Schloss wird wegen der großen Nachfrage ein Trausaal für fast 100 Gäste eingerichtet. Die Termine für 2026 stehen jetzt fest und können gebucht werden.

Es ist der schönste Tag im Leben vieler Paare: die Hochzeit. Der Wunsch nach einem unvergesslichen Ambiente ist groß. Kein Wunder also, dass das Ludwigsburger Residenzschloss und das Schloss Favorite sich großer Beliebtheit als Hochzeitslocations erfreuen. Paare mit großen Hochzeitsgesellschaften mit mehr als 40 Personen mussten bisher darauf verzichten. Darauf hat die Schlossverwaltung nun reagiert und einen Trausaal für fast 100 Personen bereitgestellt. Die Trauungstermine für 2026 stehen inzwischen fest und können ab sofort gebucht werden.

„Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Menschen ihre Liebe in unseren Schlössern feiern wollen“, findet Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg. „Uns erreichten zuletzt immer mehr Anfragen nach größeren Räumlichkeiten für mehr Hochzeitsgäste. Diesem Wunsch können wir nun mit dem Gardesaal nachkommen.“

Der Spielpavillon steht weiterhin zur Verfügung

Bisher stand als standesamtlicher Hochzeitssaal ausschließlich der Spielpavillon mit Blick auf den Schlossgarten zur Verfügung, der Platz für bis zu 40 Personen bietet. Im Gardesaal können bis zu 94 Gäste dabei sein. Buchbar ist der Raum ab 45 Personen. Freie Trauungen finden ebenfalls im Gardesaal sowie seit kurzem auch im Grävenitz-Appartement statt. Ergänzt wird das Angebot für beides durch den Gartensaal im Schloss Favorite. Kirchliche Trauungen sind weiterhin in der Schlosskirche und der Ordenskapelle möglich.

Termine für standesamtliche Trauungen 2026 sind immer samstags, am 2. Mai, 15. und 22. August im Spielpavillon, am 30. Mai, 13. Juni und 24. Oktober im Gardesaal sowie am 20. Juni und 1. August im Schloss Favorite. An jedem Tag sind mehrere Termine verfügbar. Mehr Informationen gibt es telefonisch unter 07141/9102327 oder per E-Mail an standesamt@ludwigsburg.de. Unter www.traukalender.ludwigsburg.de können Termine direkt reserviert werden.