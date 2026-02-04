Neuer Trainer gefunden: Werder Bremen holt Ex-HSV-Coach Thioune

Werder Bremen hat einen Nachfolger für Horst Steffen verpflichtet. Nach den Absagen von zwei Dänen kommt ein Mann, der schon beim großen Rivalen aus Hamburg tätig war.
Werder Bremen hat Daniel Thioune als neuen Trainer verpflichtet. Der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga vermeldete bei der Suche nach einem Nachfolger von Horst Steffen damit im dritten Anlauf einen Erfolg. Zuvor hatte weder die Verpflichtung von Bo Henriksen noch von dessen dänischem Landsmann Bo Svensson geklappt. Die Vertragsdauer von Thioune wurde nicht kommuniziert.