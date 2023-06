10 Erster Auftritt als VfB-Trainer: Pellegrino Matarazzo Foto: Baumann

Pellegrino Matarazzo unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von seinem Vorgänger Tim Walter. Die VfB-Spieler werden es mit einem Trainer der besonderen Art zu tun haben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - So adrett hat sich schon lange kein VfB-Trainer mehr der Öffentlichkeit präsentiert. Wie er da sitzt, mit edlen Lederschuhen, Stoffhose, schwarzem Rollkragenpullover, grau meliertem Bart und Brille könnte er auch einen feinen Barmann in Manhattan abgeben. Dabei ist sein Betätigungsfeld ein ganz anderes: Pellegrino Matarazzo soll die Fußballer des VfB Stuttgart auf Vordermann bringen und sie zum Aufstieg in die Bundesliga führen.