Neuer Trainer der Handballer: Markus Stotz liebt die besondere Aufgabe beim SV Leonberg/Eltingen

Der neue Trainer des Handball-Oberligisten SV Leonberg/Eltingen hat den Schritt auf unbekanntes Terrain gewagt – nach dem Motto: Einfach kann jeder. Der Mann weiß, was er will.
Es gibt undankbare Aufgabenstellungen für einen Trainer im Sport. Eine solche lautet: Übernimm während der Saison eine Mannschaft, die du nicht selbst zusammengestellt hast, von der du nicht einen Spieler kennst und die in einer dir unbekannten Liga antritt. Viele Coaches würden eine solche Konstellation so behandeln wie einen Teller heißer, versalzener Tomatensuppe – sie würden das Teufelszeug mit abfälligem Blick beiseite schieben. Niemals!