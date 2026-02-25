Neuer Tiefschlag im Klinikverbund: Leonberger Geburtshilfe wird überraschend früh dicht gemacht

Warum im Krankenhaus bald keine Babys mehr auf die Welt kommen sollen. Warum das Aus für den hebammengeführten Kreißsaal so plötzlich kommt. Und was der Leonberger OB dazu sagt.
Der amtliche Ausweiseintrag „Geboren in Leonberg“ dürfte in der Zukunft nur noch höchst selten zu lesen sein. Denn die Geburtshilfe im Krankenhaus Leonberg wird zum 1. April dicht gemacht. Das hat der Aufsichtsrat des Klinikverbundes Südwest in einer Sondersitzung am Montagabend beschlossen. Am Dienstagmorgen informierten der Landkreis und die Geschäftsführung in einer eilends einberufenen Pressekonferenz.