Kurz vor dem Nationalfeiertag von Wales haben Prinz William und Prinzessin Kate das Land besucht. Von all dem Ärger, den sie wegen Ex-Prinz Andrew haben dürften, war beiden nichts anzumerken.

Wie ein Damoklesschwert schweben Andrew Mountbatten-Windsor (66) und dessen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) über dem britischen Königshaus. Thronfolger Prinz William (43) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (44), haben sich bei einem Besuch des Landes Wales allerdings nichts davon anmerken lassen. Am heutigen 26. Februar machten sie in Powys einen gut gelaunten Eindruck und bildeten laut des Magazins "Hello!" eine gemeinsame Front.

Die beiden seien in Powys, um kurz vor dem walisischen Nationalfeiertag, dem St. David's Day am 1. März, ehrenamtliche Arbeit und die Gemeinschaft zu feiern, hieß es vom Palast in einer Story auf dem Instagram-Account des Paares. Vor Ort sahen sie sich im Gemeindezentrum Hanging Gardens in Llanidloes etwa eine Aufführung eines Chors an, begrüßten Kinder und kamen trotz des Regens mit zahlreichen Schaulustigen ins Gespräch.

Dritter Auftritt nach Andrews Festnahme

Sowohl für Kate als auch für William ist der Besuch schon der jeweils dritte Termin nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor vor einer Woche. Beide zeigten sich jeweils bei Solo-Terminen und überraschten zudem auf dem roten Teppich der BAFTA Awards in London. Es war der erste gemeinsame Auftritt bei der Filmpreisverleihung seit rund drei Jahren.

Mit dem heutigen Besuch und den Terminen der vergangenen Tage zeigen Kate und William, dass sich das britische Königshaus nicht von seinen Aufgaben abbringen lassen möchte, auch wenn die Öffentlichkeit nach Antworten lechzt. Andrew, dem seine Titel entzogen worden waren, war an seinem 66. Geburtstag verhaftet worden. Vorgeworfen wird dem Bruder von König Charles III. (77), dass er während seiner Zeit als Handelsbeauftragter an Epstein sensible Informationen weitergereicht habe. Am Abend des 19. Februar war er aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen worden. Während des Tages hatte es Durchsuchungen in Norfolk und Berkshire gegeben. Die Polizei wurde rund um seine alte und neue Bleibe, der Royal Lodge im Windsor Great Park und Wood Farm auf dem Landsitz Sandringham, gesichtet.

Laut britischen Medien war König Charles III. angeblich nicht darüber unterrichtet worden, dass Andrew festgenommen werden sollte. "Ich habe mit tiefster Besorgnis die Nachricht über Andrew Mountbatten-Windsor und den Verdacht des Amtsmissbrauchs erfahren", teilte der König nach der Festnahme in einer Erklärung mit. Charles betonte ausdrücklich, dass das Gesetz seinen Lauf nehmen müsse und der Palast den Ermittlern seine "volle und aufrichtige Unterstützung und Kooperation" zusichere.