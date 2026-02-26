Kurz vor dem Nationalfeiertag von Wales haben Prinz William und Prinzessin Kate das Land besucht. Von all dem Ärger, den sie wegen Ex-Prinz Andrew haben dürften, war beiden nichts anzumerken.
Wie ein Damoklesschwert schweben Andrew Mountbatten-Windsor (66) und dessen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) über dem britischen Königshaus. Thronfolger Prinz William (43) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (44), haben sich bei einem Besuch des Landes Wales allerdings nichts davon anmerken lassen. Am heutigen 26. Februar machten sie in Powys einen gut gelaunten Eindruck und bildeten laut des Magazins "Hello!" eine gemeinsame Front.