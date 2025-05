Neuer Termin für abgesagtes Konzert: Wolfgang Ambros kann Krankenhaus verlassen

Der österreichische Liedermacher Wolfgang Ambros (73) musste am 4. Mai seinen Fans mitteilen, dass er aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes ein Konzert im oberbayerischen Traunstein absagen müsse. Nun hat sein Team in einem Social-Media-Post ein Update gegeben. "Wolfgang hat das Spital verlassen können, wird aber weiter untersucht", heißt es dort. "Sobald wir weitere Nachrichten haben, erfahrt ihr es hier."

Ersatztermin für abgesagtes Konzert

In einem weiteren Post vom Mittwoch heißt es, dass es "noch mehr gute Nachrichten" zu verkünden gebe. Der Künstler wolle das krankheitsbedingt verschobene Konzert in Traunstein am 25. Mai 2025 nachholen. "Selber Ort, selbe Zeit. Die für den 04.05.2025 gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit", wird in dem Beitrag erklärt. Am 4. Mai wurde bekanntgegeben, dass das für den Abend geplante Konzert in Traunstein verschoben werden müsse. "Wolfgang musste sich kurzfristig in stationäre, ärztliche Behandlung begeben. Wir arbeiten bereits an einem Ersatztermin."

Lesen Sie auch

Laut Tourplan stehen in den kommenden Tagen ebenfalls Konzerte an: Ambros soll am 9. Mai in Oslip im Burgenland und am 10. Mai in Baden bei Wien auftreten. Am 23. Mai soll in Lannach in der Steiermark ein Auftritt folgen, bevor es dann für den Musiker nach Traunstein geht.