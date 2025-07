Neuer Termin am Mittwoch: Robbie Williams: Konzert in Berlin um zwei Tage verschoben

Das für diesen Montag, 21. Juli, geplante Konzert von Robbie Williams (51) in der Berliner Waldbühne wurde gecancelt. Das gab der Veranstalter kurzfristig in einem Statement bekannt. Aufgrund der "akuten Wetterlage" könne die Show leider nicht stattfinden. Die Sicherheit der Konzertgänger habe oberste Priorität. Einen Ersatztermin gibt es bereits.

Nach Shows in Berlin folgt München

Das Konzert wird am Mittwoch, den 23. Juli nachgeholt. "Tickets behalten ihre Gültigkeit - die Zeiten für das Konzert am Mittwoch bleiben gleich", heißt es in der Mitteilung. Am 22. Juli ist laut regulärem Tourplan ein weiterer Auftritt in der Waldbühne geplant. Am 26. Juli folgt ein Auftritt im Münchner Olympiastadion, am 10. August im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Die Konzerte sind jeweils ausverkauft.

Williams ist derzeit mit seiner "Britpop"-Tour mit zahlreichen Auftritten unterwegs. Den Abschluss bildet am 7. Oktober ein Auftritt in Istanbul. Sein gleichnamiges 13. Studioalbum "Britpop" soll im Herbst erscheinen.