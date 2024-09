Neuer Teaser zu Squid Game-Staffel 2: Spieler 456 zurück im Spiel

Im August dieses Jahres hatte schon Netflix einen kurzen Appetitmacher auf die zweite Staffel von "Squid Game" veröffentlicht, nun gibt es einen zweiten, etwas ausführlicheren Teaser. Er startet mit einer bösen Überraschung für Gi-hun (Lee Jung-jae, 51). Der maskierte Frontmann steht vor seiner Tür. Darauf folgen Bilder, in der die ebenfalls getarnten Helfer des Frontmanns für neue perverse Spiele einheizen. Das kann man ganz buchstäblich verstehen, es ist eine große Feuerwalze zu sehen. Außerdem greifen die Schergen in dem actiongeladenen Clip zur Waffe.

Gi-hun landet unfreiwillig im Spiel

Gegen Ende des einminütigen Teasers sehen wir Gi-hun wieder in dem berühmten Trainingsanzug mit der Nummer 456. Zusammen mit anderen Spielern befindet er sich in dem Raum, den wir schon aus der ersten Staffel der südkoreanischen Hitserie kennen. Gi-hun blickt irritiert auf seine Nummer. Dies lässt erahnen, dass er nicht ganz freiwillig an dem mörderischen Spiel teilnimmt.

Lesen Sie auch

In einer ersten Szene zu Staffel 2, die Netflix im Februar 2024 veröffentlichte, hatte Gi-hun geschworen, die Hintermänner des Squid Game ausfindig zu machen, um sich an ihnen zu rächen. "Ich werde sie finden, egal was es kostet", kündigte er an. Im August folgte dann der erste Teaser, der aber nur diverse Mitspieler in den ikonischen Trainingsklamotten zeigte. Darunter war auch Gi-hun mit der Nummer 456.

Wann startet "Squid Game 2" bei Netflix?

"Squid Game 2" startet am 26. Dezember 2024 bei Netflix. Damit geht eine dreijährige Wartezeit für die Fans zu Ende, die die Serie 2021 zu einem Überraschungshit machten. Die Story der neuen Season soll dann auch drei Jahre nach der Handlung der ersten Runde spielen.

Für die Menschen, die nicht zu den über zwei Milliarden gestreamten Stunden auf Netflix beigetragen haben: In Teil eins der südkoreanischen Produktion wurden Hunderte hoch verschuldete Menschen zu einer Reihe von Wettkämpfen, angelehnt an koreanische Kinderspiele, eingeladen. Dem einzigen Sieger winkte ein exorbitant hohes Preisgeld, alle andere erwartet der Tod.

In der zweiten Staffel gibt es wieder einen Geldregen, wie der Teaser eindrücklich zeigt.