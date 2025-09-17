Neuer Tatort-Star: Das müssen die Fans über Denis Moschitto wissen

Wotan Wilke Möhring bekommt einen neuen festen Partner: Ab Dezember ermittelt er mit Denis Moschitto im "Tatort" in Hamburg und Umgebung. Der Schauspieler ist im Sonntagskrimi kein Unbekannter.
Denis Moschitto (48) ist der Neue beim "Tatort". Nach dem Filmtod seiner langjährigen Kollegin und mehreren Solo-Folgen bekommt Wotan Wilke Möhring (58) als Thorsten Falke mit dem Schauspieler einen neuen festen Partner. Moschitto wird in den Fällen rund um Hamburg und Umgebung künftig den Cyber-Experten Mario Schmitt spielen. Seinen Einstand feiert er am 21. Dezember mit der Doppelfolge "Ein guter Tag" und "Schwarzer Schnee", die erstmals in der Sonntagskrimi-Geschichte direkt hintereinander laufen werden.