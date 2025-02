Neuer Tarifvertrag zum Personalaustausch: Metalltarifpartner als Bollwerk gegen die Disruption

1 Die Rüstungsindustrie (hier ein Blick in die Firma Renk) hätte großen Fachkräftebedarf – in der Automobilindustrie wird eher abgebaut. Lohnt der Personalaustausch? Foto: Stefan Puchner/dpa

Der neue Tarifvertrag von Südwestmetall und IG Metall Baden-Württemberg zum regionalen Austausch von Personal wirft praktische Fragen auf. Dennoch ist er ein wichtiges Signal, meint unser Autor.











Es muss sich erst zeigen, wie durchschlagend die Wirkung des neuen Tarifvertrags zum Personalaustausch in der Metall- und Elektroindustrie sein wird. Was in der Theorie bestechend einfach klingt, muss aus Sicht der Beteiligten vor Ort nicht unbedingt leicht umzusetzen sein. Immerhin braucht es lauter Freiwillige, wenn Unternehmen mit Personalüberhang Mitarbeitende an Betriebe mit Fachkräftelücken abgeben sollen. Sind die Menschen beispielsweise flexibel genug, um vorübergehend zu einem neuen Arbeitgeber zu wechseln und dort andere Arbeitsbedingungen vorzufinden?