Neuer Supermarkt oder Starkregenschutz?: Bürgerentscheid in Oberriexingen: Das sind die Argumente

Bürgerentscheid in Oberriexingen: Das sind die Argumente

1 Um diesen Acker am Ortsrand geht’s im Bürgerentscheid am Sonntag. Foto: Simon Granville

In Oberriexingen wählen die Bürger am Sonntag nicht nur eine neue Bundesregierung, im 3000-Einwohner-Ort findet der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Kommune statt. Dabei geht es um Starkregenschutz – aber auch um Metzger im Ort.











Die Idee gibt es schon lange, jetzt wird es konkret. Am Sonntag entscheiden die Oberriexinger, ob sie den Bau eines Penny-Supermarktes und einer Bäckerfiliale am Ortsrand unterstützen. Die Befürworter der Wohnbau Oberriexingen und der Bäckerei Laier warben in den vergangenen Wochen für das „Projekt Steingrube“. Eine Bürgerinitiative warnt vor Gefahren. Die wichtigsten Themen und Argumente im Überblick: