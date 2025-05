Bill Kaulitz (35) hat einmal mehr sein Styling verändert. Der Sänger präsentiert sich auf seinem Instagram-Account mit einer komplett neuen Haarfarbe und verabschiedet sich damit von seinem bisherigen blonden Look. Stattdessen trägt er seine Haare nun in einem auffälligen Grün.

Zu den Beweggründen für die radikale Typveränderung äußert sich Kaulitz bisher nicht. Zu dem Foto, auf dem er sich mit blau-getönter Brille und im Trikot im Spiegel fotografiert, schreibt er lediglich "Hi" und ergänzt ein grünes Herz. Den Fans gefällt der neue Look: "Grüne Haare, so cool und so frisch!", "Deine neue Haarfarbe ist so schön, gefällt mir sehr" und "Steht dir verdammt gut", sind nur einige der begeisterten Kommentare unter dem Beitrag.

Bill Kaulitz liebt Experimente

Bill Kaulitz ist seit jeher für seine experimentierfreudigen Frisuren und Outfits bekannt. Bereits zu Beginn seiner Karriere mit Tokio Hotel fiel er durch seine extravaganten Stylings auf, die immer wieder für Gesprächsstoff sorgten: Mal trug er die Haare pechschwarz ins Gesicht gestylt, mal als voluminöse Löwenmähne mit weißen Strähnchen und dann wiederum kurz, blond und nach oben gegelt.

Seit einigen Jahren hat er mit den langen blonden Locken aber wohl seine Lieblingsfrisur gefunden und trägt die Mähne mal mit fransigem Pony oder mit einem zarten rosa Schimmer. Regelmäßig macht er sich auch selbst darüber lustig, dass er damit Heidi Klum (51) - der Ehefrau seines Zwillingsbruders Tom - sehr ähnlich sieht.