Neuer Streaming-Hit?: RTL+-Serie Euphorie feiert in Köln Premiere

Die Stars von "Euphorie" haben in Köln die Premiere der neuen RTL+-Serie gefeiert. Darum geht es in der deutschen Version von "Euphoria".
Am Wochenende hat die Besetzung der neuen RTL+-Serie "Euphorie" Premiere in Köln gefeiert. Der Cast nebst Inga Leschek (45), Chief Content Officer bei RTL, begrüßten die Fans im Cinenova-Kino und stellten die Show vor. Dabei präsentierten sie den Zuschauern die ersten drei Folgen von "Euphorie". Alle acht Episoden der Coming-of-Age-Serie werden am 2. Oktober bei RTL+ veröffentlicht.