1 Das Team hatte Lust, Gas zu geben – und dabei jede Menge Spaß: Andreas Scherle (rechts) und sein Bruder Jörg (links oben daneben) arbeiten mit den Mitarbeitern seit zwei Jahren auf den Stern hin. Foto: /Hotel zur Weinsteige

Das Restaurant im Hotel zur Weinsteige gehört zwar erst seit kurzem zur Riege der Stuttgarter Sterne-Lokale – zu den Top-Adressen in der Stadt zählt es aber seit Langem. Der Aufstieg ist den Koikarpfen zu verdanken.











Immerhin konnten die Scherles über Ostern etwas verschnaufen. An Feiertagen hat ihr Restaurant im Hotel zur Weinsteige geschlossen. Denn mit der Ruhe wird es in den kommenden Wochen vorbei sein. „Ein bisschen Schub tut immer gut“, kommentierte Andreas Scherle die möglichen Folgen des neuen Michelin-Sterns für den Stuttgarter Familienbetrieb jedoch eher gelassen. An einigen Samstagen ist das nun derart ausgezeichnete Gourmetlokal bereits ausgebucht. „Im Prinzip wird sich nichts verändern“, versprach der Sommelier nach der Preisverleihung vergangene Woche in Hamburg. Die große Umstellung hat schließlich schon stattgefunden – nach den Lockdowns in der Corona-Pandemie. Ihrer Familientradition sind die Scherles allerdings treu geblieben: Auf die Jagd nach dem Stern machten sie sich mit dem Segen ihres Vaters.