Neuer Stern für Ex-Fußballstar: Victoria Beckham sorgt mit Spice-Girls-Spruch für Lacher

Fußballstar David Beckham bekommt einen Stern auf dem «Walk of Fame» in Hollywood. Tom Cruise hält eine Lobrede. Und auch Ehefrau Victoria Beckham lobt ihren Mann und beweist Humor.
Los Angeles - Victoria Beckham hat die Ehrung ihres Ehemanns David Beckham auf dem Hollywood "Walk of Fame" mit einem Scherz über ihre eigene Film-Vergangenheit aufgelockert. Sie habe erwartet, den Stern für ihr Mitwirken in dem Film "Spice World" zu erhalten. Für die Auszeichnung brauche es aber wohl etwas mehr, sagte die 52-Jährige selbstironisch. Die 1997 erschienene britische Filmkomödie über eine Woche im Leben der Band Spice Girls wurde verrissen.