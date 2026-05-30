Der Weltmarktführer bei Nutzfahrzeugen Daimler Truck zieht in die ehemaligen Gebäude von TK Elevator in Neuhausen ein. Warum?

Der gespenstische Leerstand in den ehemaligen Gebäuden von TK Elevator in Neuhausen hat ein Ende. Daimler Truck hat das Gelände in Neuhausen erworben und wird dort ein neues Testzentrum für Powertrain Aggregate mit Prüfständen sowie moderne Büroflächen unterbringen. Die „sehr gute Verkehrsanbindung“ war nach den Worten von Heiko Pappenberger, Pressesprecher des Nutzfahrzeug-Herstellers, ein wichtiges Argument für die Übernahme der Gewerbeflächen.

Seit dem Umzug von TKE nach Esslingen steht das städtebaulich markante Gebäude am Ortseingang der Fildergemeinde in der Bernhäuser Straße leer. Dort hatte das Aufzugs-Unternehmen zuvor schrittweise 500 Stellen abgebaut.

In unmittelbarer Nachbarschaft wird derzeit die S-Bahn-Verlängerung von Filderstadt-Bernhausen nach Neuhausen gebaut. Über die künftige Haltestelle in Sielmingen erreichen Pendler das Firmengebäude in wenigen Gehminuten, wenn die Strecke voraussichtlich Ende 2028 in Betrieb gehen wird. Dass die Region sich für die S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen entschieden hat, liegt nicht zuletzt an den prognostizierten Zahlen der vielen Berufspendler.

Balluff streicht 227 Stellen in Neuhausen

Die Neuhausener sind stolz auf ihre Wirtschaftskraft. Auf der Homepage der Gemeinde ist von 5000 Arbeitsplätzen die Rede. Der weltweit vernetzte Sensortechnik-Hersteller Balluff hatte allerdings zuletzt 227 Stellen am Stammsitz in Neuhausen gestrichen - 3700 Menschen beschäftigt die Gruppe weltweit, die kürzlich bekannt gab, in China ein Innovationszentrum zu eröffnen.

Die S-Bahn-Verlängerung ist auch für die Berufspendler von Daimler Truck attraktiv. Foto: Markus Brändli

Bürgermeister Ingo Hacker will Unternehmen auf den Fildern möglichst gute Perspektiven bieten. Für ihn sei Wirtschaftsförderung „Chefsache“, sagt er. „Die Kooperation mittelständischer Unternehmen mit erfolgreichen Spitzenbranchen ist die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs“, ist auf der Homepage der Kommune zu lesen. Namhafte, international agierende Großfirmen, mittelständische Unternehmen und zahlreiche Handwerksbetriebe kennzeichneten die Wirtschaftsstruktur.

Dass mit Daimler Truck einer der Weltmarktführer bei mittelschweren und schweren Lastkraftwagen in die leer stehenden Gebäude zieht, freut Hacker. Die Entscheidung des Global Players mit rund 100 000 Mitarbeitenden auf der ganzen Welt zeigt dem Verwaltungschef, dass die Fildergemeinde „ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist.“ Durch den S-Bahn-Anschluss, der Neuhausen in wenigen Minuten Fahrzeit an den künftigen Filderbahnhof am Flughafen anbinden wird, sieht der Verwaltungschef gute Perspektiven für Unternehmen. Ein wichtiges Ziel von Kommunalpolitik ist es nach seinen Worten, Unternehmen gute Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten – auch mit neuen Gewerbeflächen.

Daimler Truck kommt nach Neuhausen – trotz Stellenabbau

Wegen erheblicher finanzieller Einbrüche ist Daimler Truck im Mai in die Schlagzeilen geraten. Der Lastwagen- und Bus-Bauer hat im ersten Quartal 2026 unter der Schwäche seines wichtigsten Marktes USA gelitten - auch die Zölle fallen da schwer ins Gewicht. Weil das Konzernergebnis um 80 Prozent abgesackt ist, ist Daimler Truck zu einem harten Sparkurs gezwungen.

Trotz eines massiven geplanten Stellenabbaus weltweit hat das Unternehmen den Umzug nach Neuhausen angepackt. Bei den Auftragseingängen spricht das Unternehmen inzwischen wieder von einer „positiven Dynamik“. Sie seien im ersten Quartal um 50 Prozent zum Vorjahr gestiegen. In den USA hätten sich die Aufträge noch deutlicher erholt.

„Wir wollen am neuen Standort Neuhausen in einer modernen Entwicklungsumgebung innovative Lösungen für den Transport der Zukunft vorantreiben.“ Heiko Pappenberger, Sprecher Daimler Truck

„Wir prüfen kontinuierlich unsere Flächenbedarfe auf mögliche Potenziale zur Optimierung“, sagt Heiko Pappenberger. Mit dem Erwerb des Geländes in Neuhausen, „in räumlicher Nähe zu unserem Daimler Truck Campus in Leinfelden-Echterdingen“, schaffe man optimale Bedingungen, den Entwicklungsbereich für die Technologien der Zukunft bestmöglich aufzustellen. Ziel des neuen Standorts sei es, „die Zusammenarbeit noch effizienter zu gestalten und in einer modernen Entwicklungsumgebung innovative Lösungen für den Transport der Zukunft voranzutreiben.“

Die Testingteams und Prüfstände, die derzeit in Stuttgart-Untertürkeim angesiedelt sind, werden perspektivisch an den neuen Standort wechseln, sagt der Unternehmenssprecher. „Gleichzeitig bleiben wir unserem Standort Esslingen-Brühl weiterhin verbunden: Das bestehende Testcenter wird als Kompetenzzentrum für Dieseltechnologie erhalten bleiben.“ Im nächsten Schritt folgen die detaillierte Planung sowie die notwendigen Umbau- und Ausbauarbeiten. Wie viele Menschen künftig in Neuhausen arbeiten werden, kann Pappenberger noch nicht sagen.

Der neue Standort von TKE in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

TKE zog von Neuhausen nach Esslingen

TKE hatte seinen Standort von Neuhausen vollständig in das neue Exzellenz- und Produktionszentrum in der Zeppelinstraße in Esslingen verlagert. Das hochmoderne, 33000 Quadratmeter große Werk vereint nach einer Meldung des Unternehmens „Forschung, Entwicklung und Logistik und dient als zentrale europäische Drehscheibe“. Der Wegzug traf die Gemeinde Neuhausen auf den Fildern hart, nicht zuletzt wegen wegfallender Einnahmen bei der Gewerbesteuer.

Wie viele andere Kommunen ist die Fildergemeinde zu einem drastischen Sparkurs gezwungen. Daimler Truck wird das Gebäude an der Bernhäuser Straße nun für die Prüfstände nutzen. Dadurch fließen auch wieder mehr Gewerbesteuern in die kommunalen Kassen.