Der Weltmarktführer bei Nutzfahrzeugen Daimler Truck zieht in die ehemaligen Gebäude von TK Elevator in Neuhausen ein. Warum?
Der gespenstische Leerstand in den ehemaligen Gebäuden von TK Elevator in Neuhausen hat ein Ende. Daimler Truck hat das Gelände in Neuhausen erworben und wird dort ein neues Testzentrum für Powertrain Aggregate mit Prüfständen sowie moderne Büroflächen unterbringen. Die „sehr gute Verkehrsanbindung“ war nach den Worten von Heiko Pappenberger, Pressesprecher des Nutzfahrzeug-Herstellers, ein wichtiges Argument für die Übernahme der Gewerbeflächen.