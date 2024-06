1 Das Steinheimer Marktplatzfest in historischer Kulisse ist erst einmal Geschichte. Foto: Archiv (avanti)

Am 6. und 7. Juli wird gefeiert – aber nicht im Herzen der Stadt. Alle Infos zum neuen Standort.











Wenn ein Fest auf eine 46-jährige Geschichte blicken kann, ist das schon eine Nummer. So lange gibt es das Steinheimer Marktplatzfest, so lange feierten die Steinheimer Vereine Jahr für Jahr – mit Ausnahme der Pandemiezeit – im historischen Herzen ihrer Stadt. Diesmal wird es anders laufen: Weil der Rathaus-Neubau seine Schatten vorauswirft, muss das Steinheimer Marktplatzfest am 6. und 7. Juli und auch in den darauffolgenden Jahren umziehen. Und zwar zur Riedhalle. Dort wird auf der Fläche zwischen Mensa und Blankensteinhalle, entlang der Riedhalle und bis hoch zum Stadion wie gewohnt gefeiert.