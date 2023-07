1 Auf dem neuesten Stand: Der Spielplatz am Rosensteinmuseum Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Freitag ist ein 50 Meter langer Großspielplatz beim Naturkundemuseum eröffnet worden. Die Anlage ersetzt die frühere Holzpyramide.









Viele erinnern sich noch: Für gleich mehrere Generationen von Stuttgarter Kindern und jungen Eltern war der Spielplatz beim Naturkundemuseum am Löwentor ein fast unwiderstehlicher Anziehungspunkt. Die turmhohe Spielpyramide, die zur Internationalen Gartenschau 1993 im oberen Rosensteinpark errichtet worden war, hatte zu dieser Zeit ihresgleichen gesucht – und wurde seit ihrer Schließung von vielen Kindern schmerzlich vermisst. Nach langem Tauziehen zwischen Stadt und Land konnte am Freitagnachmittag an selber Stelle nun endlich ein neuer Großspielplatz eingeweiht werden: ein 50 Meter langer und bis zu acht Meter hoher Dino mit sieben Rutschbahnen und zahllosen Klettermöglichkeiten.