Die Pet Shop Boys würdigen den 2024 in russischer Haft verstorbenen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny mit einem Song. Auch ein Auftritt in Berlin steht an.

Die Pet Shop Boys erinnern mit einem Lied und einem Auftritt an den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny (1976-2024), der im Februar 2024 in einem sibirischen Straflager gestorben ist. Die britische Band widmet ihm ihren neuen Track "Hymn (In memoriam Alexei Navalny)".

Große Veranstaltung in Berlin mit den Pet Shop Boys

Am 28. Juni werden die Pet Shop Boys einer Mitteilung zufolge zudem in Berlin bei der Gedenkveranstaltung "This Is Navalny" als Headliner auf der Bühne stehen und 40 Minuten spielen. Angekündigt für das Event sind auch russische Künstlerinnen und Künstler wie das Elektro-Duo Aigel, die Sängerin Grechka sowie klassische Musiker. Geplant sei außerdem ein Live-Gespräch mit Nawalny-Witwe und Menschenrechtsaktivistin Yulia Nawalnaya (48), ein Screening des Oscar-prämierten Dokumentarfilms "Nawalny" sowie eine Buchsignierung, heißt es zu der Veranstaltung.

Das Event in Erinnerung an Nawalny findet in der Uber Eats Music Hall in der deutschen Hauptstadt statt. "Die Veranstaltung soll Menschen zusammenbringen, die sich für ein freies Russland einsetzen. Der Erlös geht an die You Are Not Alone Foundation, die politisch Inhaftierte in Russland und deren Familien unterstützt", heißt es weiter über "This Is Navalny".

Navalnys "Vermächtnis steht für Hoffnung"

Und die Pet Shop Boys erklären vorab: "Es ist uns eine große Ehre, die Vision eines freien, demokratischen Russlands zu unterstützen, für die Alexej Nawalny stand - ein Mann, dessen unglaublicher Mut und ungebrochener Geist bis heute inspirieren." Nawalny habe "von einem Russland, das sich von Putins Korruption und Autoritarismus befreit hat" geträumt. "Putins Einmarsch in die Ukraine bezeichnete er als 'unmoralisch, brudermörderisch und kriminell'. Sein Vermächtnis steht für Hoffnung und den Glauben an Veränderung", so die Popstars.