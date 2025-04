Foto: ddp/PI via ZUMA Press Wire

Nach Spekulationen über eine angebliche Trennung von Kanye West (47) und Bianca Censori (30) scheint der umstrittene Rapper selbst zu bestätigen, dass offenbar alles Aus ist. Vor wenigen Wochen hatte ein Sprecher des Paares entsprechende Gerüchte noch dementiert.

West, Ex-Ehemann von Kim Kardashian (44) und einstmals angesagter Rapper, hat sich in den vergangenen Jahr oftmals antisemitisch geäußert. Vor wenigen Wochen hatte er zudem etwa auch ein Hakenkreuz-T-Shirt zum Verkauf angeboten. Gehäufte Social-Media-Tiraden Wests scheinen für Censori schließlich zu viel geworden zu sein. Das deutet er laut eines Medienberichts zumindest selbst in einem neuen Lied an.

Das rappt Kanye West im Lied "Bianca"

Der Song trägt eines Artikels des US-Promi-Portals "TMZ" zufolge den Titel "Bianca". Auf Englisch rappt West demzufolge unter anderem Zeilen wie: "Mein Baby ist weggelaufen / Aber zuerst hat sie versucht, mich einweisen zu lassen / Ich gehe nicht ins Krankenhaus, weil ich nicht krank bin, ich verstehe es nur einfach nicht." Weiter heiße es in dem Lied etwa auch: "Sie hat eine Panikattacke und es gefällt ihr nicht, wie ich getwittert habe / Bis Bianca zurück ist, bleibe ich die ganze Nacht auf, ich werde nicht schlafen".

Im Februar hatte es bereits Berichte über eine mögliche Trennung von West und Censori gegeben, die seit Ende 2022 verheiratet sein sollen. Eine dem Rapper nahestehende Quelle soll das Beziehungs-Aus etwa der britischen "Daily Mail" bestätigt haben. Dem US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" erklärte ein Sprecher des Paares jedoch: "Ye und Bianca sind in Los Angeles, um den Valentinstag gemeinsam zu genießen. Ankündigungen über ihr Privatleben werden direkt von ihnen kommen, nicht von unbestätigten Gerüchten in der Boulevardpresse." Zudem betonte der Sprecher: "Ist dies das fünfte oder sechste Mal, dass die Presse fälschlicherweise berichtet, dass Ye und Bianca sich trennen? Ich habe den Überblick verloren."