Neuer Song I still believe: No Angels liefern Hymne für den RTL-Spendenmarathon 2025

Die No Angels haben einen neuen Song veröffentlicht. "I still believe" wird den RTL-Spendenmarathon als hoffnungsvolle Hymne begleiten.
Die "Popstars"-Girlgroup No Angels, derzeit bestehend aus Lucy Diakovska (49), Sandy Mölling (44), Nadja Benaissa (43) und Jessica Wahls (48), feierte zum 20. Bandjubiläum nach zwölf Jahren ihre Rückkehr ins Rampenlicht. Im Februar 2021 veröffentlichten sie ihre einstige Debütsingle "Daylight in Your Eyes" in einer modernisierten Version, im Juni darauf folgte das Album "20". An diesem Freitag veröffentlicht die Band nun einen neuen Song. "I still believe" übernimmt dabei eine besondere Aufgabe.