Neuer Song I still believe: No Angels liefern Hymne für den RTL-Spendenmarathon 2025

Die "Popstars"-Girlgroup No Angels, derzeit bestehend aus Lucy Diakovska (49), Sandy Mölling (44), Nadja Benaissa (43) und Jessica Wahls (48), feierte zum 20. Bandjubiläum nach zwölf Jahren ihre Rückkehr ins Rampenlicht. Im Februar 2021 veröffentlichten sie ihre einstige Debütsingle "Daylight in Your Eyes" in einer modernisierten Version, im Juni darauf folgte das Album "20". An diesem Freitag veröffentlicht die Band nun einen neuen Song. "I still believe" übernimmt dabei eine besondere Aufgabe.

Laut einer Mitteilung wird der Song den RTL-Spendenmarathon 2025 begleiten. "I still believe" wird für die Kampagne als auch für die Charity-Sendung im TV zum Einsatz kommen. Die Band wird zudem das Lied dort präsentieren. "Wir freuen uns unendlich, mit unserem Song ein Teil dieser einmaligen Spendenaktion zu sein", erklärt Sandy Mölling in einem Statement. "In der heutigen Zeit ist es unmöglich, die schlimmen Ereignisse auf der Welt zu übersehen. Sei es in Gaza, der Ukraine oder anderswo." Davor dürfe man nicht die Augen verschließen.

Ein Zeichen der Hoffnung

Zum Inhalt des Songs erklärt Jessica Wahls: "Viele Menschen fühlen sich überfordert und geben ihre Hoffnung auf. Mit unserem Song möchten wir ein kleines Zeichen setzen und sagen: Es gibt sie noch, die Hoffnung". Nadja Benaissa wünscht sich, "dass der Song die Menschen tröstet, ihnen Kraft gibt und sie sich verstanden fühlen". Lucy Diakovska verrät zudem über die Arbeit am Song: "Wir haben uns gefühlt wie vor 25 Jahren bei 'Daylight in your Eyes'. Jede von uns kann sich so sehr mit dem Song identifizieren - heute natürlich mit einer ganz anderen Perspektive, Energie und Sicht auf das Leben als damals - aber mindestens genauso intensiv."

RTL-Spendenmarathon-Moderator Wolfram Kons (61) durfte laut eigener Aussage die Band im Studio bei der Produktion für die neue Hymne zum 30. RTL-Spendenmarathon erleben. "Ich glaube, ich habe seitdem immer noch Gänsehaut. Da war etwas Magisches in der Luft", sagt er.

Am 20. November 2025 fällt um 18 Uhr der Startschuss zum Spendenmarathon, der dieses Jahr zum 30. Mal über die Bühne geht. Anlässlich des Jubiläums wird über 30 Stunden am Stück aus dem Spendenstudio gesendet.