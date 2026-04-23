Mehr als 500 Menschen wollen sich an der Remstal Bürgerenergie eG beteiligen. Über 3,5 Millionen Euro an Kapital wurden bereits in Aussicht gestellt.
Das Interesse an der Remstal Bürgerenergie eG (Rebe) wächst: Nach der Öffnung für neue Mitglieder sind laut dem Vorstand der Genossenschaft Interessenbekundungen in Höhe von mehr als 3,5 Millionen Euro eingegangen. Insgesamt 525 Personen haben signalisiert, sich finanziell beteiligen zu wollen, heißt es in einer Mitteilung. Mehr als die Hälfte der Interessierten stammt demnach aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). Weitere kommen unter anderem aus Waiblingen, Korb, Fellbach, Schorndorf, Kernen und Remshalden sowie aus dem übrigen Rems-Murr-Kreis. Auch aus Stuttgart sowie den Landkreisen Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen und Göppingen gibt es Rückmeldungen.