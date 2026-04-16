Neuer Shuttle-Bus ab Stuttgart: In zwei Stunden zu diesem Flughafen

Von 1. Juni an verbindet ein neues Fernbusangebot den Stuttgarter Flughafen mit einem vor allem für seine Billigflieger bekannten Airport – bis zu neun Mal täglich.

Am Flughafen Stuttgart startet ein neues Angebot für Flugreisende – allerdings nicht am Gate sondern vor den Flughafengebäuden am sogenannten Stuttgart Airport Busterminal (SAB). Vom 1. Juni an fährt dort der Allgäu Airport Express ab und bringt Reisende zum Flughafen Memmingen, der vor allem für seine Billigfliegerangebote bekannt ist.

Seit mehr als 15 Jahren betreibt das in Mindelheim ansässige Reiseunternehmen Steber eine Busverbindung zwischen München und dem Allgäu Airport in Memmingen. „Diese Erfolgsgeschichte mit bis zu 300.000 Passagieren pro Jahr auf dieser Strecke wollen wir nun auch in Richtung Baden-Württemberg fortsetzen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Neun Mal täglich von Stuttgart zum Flughafen Memmingen

Von 1. Juni an soll es bis zu neun tägliche Fahrten aus der Landeshauptstadt nach Memmingen und zurück geben. Die erste Fahrt am Manfred-Rommel-Airport startet um 3 Uhr in der Nacht. Die letzte Fahrt des Tages verlässt den SAB um 20 Uhr.. Mit einem Zwischenstopp an der Fernbushaltestelle Böfingen in Ulm sollen die Fahrten je nach Tageszeit zwischen zwei Stunden und 2:20 Stunden dauern.

Unsere Empfehlung für Sie Flughafen Stuttgart Lufthansa beendet Flüge zwischen Stuttgart und München Das Aus für die Lufthansa Cityline geht nicht spurlos am Stuttgarter Flughafen vorüber. Die Flüge vom Manfred-Rommel-Airport nach München sind bereits gestrichen.

Tickets für das neue Angebot gibt es online – oder gegen einen höheren Preis auch im Bus, wobei der Betreiber darauf hinweist, dass es bei dieser Variante keine Beförderungsgarantie gebe. Bei einem Großteil der Fahrten kooperiert das Allgäuer Unternehmen mit einem Anbieter von Busreisen aus Weilheim Teck (Kreis Esslingen).

Am Allgäu Airport in Memmingen, der im vergangenen Jahr rund 3,7 Millionen Passagiere verzeichnet, ist die irische Billigfluglinie Ryanair stark vertreten. Deren Marketingchef Marcel Pouchain Meyer hatte vor kurzem im Interview mit unserer Redaktion die hohen Kosten am Stuttgarter Flughafen kritisiert. Für den Betrieb des SAB ist nicht der Manfred-Rommel-Airport verantwortlich sondern die Südwestdeutsche Landesverkehrs-Gesellschaft (SWEG), die überwiegend im Besitz des Landes ist.