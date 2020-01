1 Neben hipper Mode bietet Edited auch Sportklamotten, Schuhe, Schmuck und Taschen an. Foto: Edited/Screenshot

Vom Kreuzberger Atelier nach Stuttgart-Mitte: Am Mittwoch eröffnet der erste Edited-Store in Stuttgart. Neben trendiger Mode und Schmuck bietet der neue Store auch Schuhe, Sportbekleidung und Accessoires an.

Stuttgart - Fans des modischen Minimalismus können sich freuen: Die Stuttgarter Königstraße ist um einen neuen, hippen Shop reicher. Am Mittwoch eröffnet Edited seinen ersten Shop in Stuttgart. Das Modeunternehmen ist Teil der About-You-Gruppe, die zum deutschen Online-Versandhändler Otto gehört. Das Label startete als reiner Online-Shop und expandierte in den vergangenen Jahren sogar nach Österreich. Nach Eröffnungen in Berlin, München, Hamburg, Köln und Frankfurt ist nun Baden-Württemberg an der Reihe.

Erfolgreiche Eigenmarke

„Wir starten am Mittwoch mit einen Soft-Opening“, verrät man in der Hamburger Edited-Zentrale. Der neue Store ist minimalistisch eingerichtet und führt neben der erfolgreichen Eigenmarke „Edited the Label“, die neben hipper Mode auch Schuhe, Sportbekleidung, Schmuck und Bademode umfasst, auch eine kuratierte Auswahl an Fremdmarken. Abgerundet wird das Sortiment mit Schuhen und Accessoires von Rebecca Minkoff, Le Specs und Gvyn.

Die offizielle Opening-Party findet am 8. Februar statt.