Neuer Servicestandort in Stuttgart: Commerzbank baut Angebot für hochvermögende Kunden aus

1 Commerzbank-Tower in Frankfurt Foto: dpa/Helmut Fricke

Für Banken sind reiche Kunden lukrativ – die Commerzbank setzt mit einer neuen Geschäftseinheit auf Wachstum. Zudem eröffnet sie neue Standorte – auch in Stuttgart.











Die Commerzbank setzt verstärkt auf hochvermögende Kunden und bündelt ihre Kompetenzen und Abteilungen in diesem Bereich in einer eigenen Geschäftseinheit. Zudem eröffnet das Geldhaus zusätzlich zu seinen bestehenden Standorten in Berlin, Frankfurt am Main, München und Düsseldorf weitere Beratungszentren mit Spezialistenteams für diese Zielgruppe in Hamburg und Stuttgart. Dabei konzentriere man sich vorrangig auf hochvermögende Familien, Privatpersonen und mittelständische Unternehmer, teilte die Bank mit.