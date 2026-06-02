Neuer Service: Kein freier Lkw-Stellplatz - Abhilfe an Autobahn-Anlagen

Oft suchen Lkw-Fahrer lange oder vergeblich einen Parkplatz an Autobahn-Rastanlagen. Ein neuer digitaler Service soll helfen. Der Bundesverkehrsminister gibt den Startschuss an der A2.
Hamm - Ein neuer Info-Service soll Fahrerinnen und Fahrern von Lastwagen helfen, zügig einen der begehrten Parkplätze an Autobahn-Rastanlagen zu finden. Der Stellplatz-Informationsdienst (SID) sei ein "digitales Upgrade mit großer Wirkung für den Güterverkehr und für den Logistikstandort Deutschland", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) an der Anlage Rhynern Süd an der A2 bei Hamm.