Neuer Service: ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen

Mit moderner Technik will die Direktbank Baufinanzierungen deutlich beschleunigen und nach einem Gewinnrückgang neue Impulse setzen. Wie funktioniert das KI-unterstützte Verfahren?
Frankfurt/Main - Die Direktbank ING will Baukredite mit KI-Unterstützung bald deutlich schneller vergeben und so nach einem erneuten Gewinnrückgang punkten. "Ab Frühjahr werden wir Baufinanzierungen in etwa 30 Minuten prüfen und zusagen können", kündigte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy in Frankfurt an. Derzeit dauert das nach Angaben des Instituts etwa sechs Tage.