Neuer Service: ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen

Mit moderner Technik will die Direktbank Baufinanzierungen deutlich beschleunigen und nach einem Gewinnrückgang neue Impulse setzen. Wie funktioniert das KI-unterstützte Verfahren?

Frankfurt/Main - Die Direktbank ING will Baukredite mit KI-Unterstützung bald deutlich schneller vergeben und so nach einem erneuten Gewinnrückgang punkten. "Ab Frühjahr werden wir Baufinanzierungen in etwa 30 Minuten prüfen und zusagen können", kündigte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy in Frankfurt an. Derzeit dauert das nach Angaben des Instituts etwa sechs Tage.

Künstliche Intelligenz soll bei dieser "Instant Baufi" an einer zentralen Stelle zum Einsatz kommen: bei der automatisierten Beschaffung zentraler Objektdaten wie Grundstücksgröße oder Wohnfläche aus öffentlichen und amtlichen Quellen ohne weitere Unterlagen. Es folgt - mit Zustimmung des Kunden - eine ebenfalls automatisierte Bonitätsprüfung durch einen digitalen Blick ins Konto desjenigen, der eine Baufinanzierung beantragt hat.

ING betont: KI entscheidet nicht über Kreditvergabe

Die Bank versichert: Trotz der massiven technischen Unterstützung entscheide letztlich ein Mensch, ob der Kredit gewährt wird oder nicht. KI helfe aber dabei, die Entscheidung zu beschleunigen.

Zum Marktstart wird "Instant Baufi" den Angaben zufolge exklusiv über die ING-Tochter Interhyp verfügbar sein. "Wir werden 15 bis 20 Prozent dieser Finanzierungen instant prüfen und entscheiden können", sagte Stoy.

"Diesen Anteil werden wir sukzessive steigern."

Im vergangenen Jahr erhöhte sich das zugesagte Neugeschäft der ING Deutschland in der Baufinanzierung zum Vorjahr um 30 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro. Etwa zwei Drittel davon kamen über den Baufinanzierungsvermittler Interhyp.

Erneuter Gewinnrückgang

Beim Gewinn gab es für die Direktbank, die zu 100 Prozent zur niederländischen Großbank ING gehört, nach dem Rekordjahr 2023 den zweiten Rückgang in Folge. Und das, obwohl die Zahl der Privatkunden weiter zulegte: von gut 9,9 Millionen auf 10,1 Millionen Ende vergangenen Jahres. Sowohl das Ergebnis vor Steuern mit rund 1,9 (Vorjahr: 2,12) Milliarden Euro als auch der Überschuss mit rund 1,3 (1,43) Milliarden Euro lagen 2025 unter den Vorjahreswerten.