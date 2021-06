1 Landrat Dietmar Allgaier (rechts) lässt sich den QR-Code für den digitalen Impfpass ausstellen. Außerdem sind auf dem Bild zu sehen (von links): Roland Kolepke, ärztlicher Leiter der KIZ Ludwigsburg, Andy Dorroch, Kreisbrandmeister und Leiter der KIZ Ludwigsburg, Max Maier und Madlen Maier, Vermieter der KIZ Ludwigsburg. Foto: Landratsamt Ludwigsburg/, Daniela Häußermann

Von Mittwoch an können im Kreisimpfzentrum Ludwigsburg die QR-Codes für die digitalen Impfpässe nach Terminvergabe ausgestellt werden.

Ludwigsburg - Eine Alternative zum Gang in die Apotheke oder das Abwarten der postalischen Zustellung der QR-Codes für den digitalen Impfpass steht den Bürgern von Mittwoch an in den Kreisimpfzentren (KIZ) des Landkreises Ludwigsburg zur Verfügung: Alle vollständig geimpften Personen können sich an einem extra eingerichteten Schalter die QR-Codes für den digitalen Impfpass ausstellen lassen. Der Ausdruck der QR-Codes erfolgt dann unmittelbar im Impfzentrum.

Buchungsseite wird Dienstagnacht freigeschaltet

Für die Ausstellung des QR-Codes für den digitalen Impfpass ist die Buchung eines Termins erforderlich. Alle vollständig geimpften Personen können den Termin über die Internetseite www.kizlb.de buchen – unabhängig davon, wo die Impfung stattgefunden hat. Dadurch sollen lange Warteschlangen vermieden werden heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Stille Betriebsamkeit statt Impfmarathon

Jeder, der einen Termin hat, kommt an den Eingang zu den KIZ Ludwigsburg (Grönerstraße 33) und wird dort direkt an einen Schalter verwiesen, an dem die QR-Codes im Zusammenhang mit dem EU-Covid-19-Impfzertifikat generiert werden. Wichtig: Zur Bearbeitung wird der Personalausweis, der Impfpass und, soweit vorhanden, die Versichertenkarte benötigt. Die Terminbuchungsseite wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch freigeschaltet. Der Schalter ist von Montag bis Sonntag, jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Nicht jedes Kreisimpfzentrum bietet den Service

„Ich freue mich, dass unsere Kreisimpfzentren zu den ganz wenigen KIZ im Land gehören, die die Ausstellung des QR-Codes für den digitalen Impfausweis anbieten. Das ist ein guter Service für unsere Bürgerinnen und Bürger“, sagt Landrat Dietmar Allgaier. Roland Kolepke, der die medizinische Leitung der KIZ hat, ergänzt: „Wir haben unsere Besucher die komplette Impfung betreut und versorgt, weshalb es eine logische Konsequenz ist, dass wir auch für bereits Geimpfte die QR-Codes generieren wollen.“

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.