Neuer Schulleiter an der Silcherschule in Kornwestheim

Harald Bartruff war zuvor Rektor der Grundschule in Markgröningen.

Harald Bartruff wurde offiziell als neuer Leiter der Silcherschule in Kornwestheim eingesetzt. Er tritt damit in die Fußstapfen seiner Vorgängerin Petra Götz, die zum Schuljahresende 2022 verabschiedet wurde.









„Ich bin der Neue“, mit diesen Worten und einem Lächeln im Gesicht trat der neue Rektor der Silcherschule, Harald Bartruff, am Donnerstagabend vor das Kollegium, die Elternvertreter, Eltern und weitere Rektoren aus Kornwestheim. Dabei ist er - wie er selbst zugeben musste - gar nicht mehr so neu an der Schule. Am 1. Februar hat Bartruff bereits das Amt des Schulleiters übernommen und bisher schon so einiges erlebt. Nur Positives, wie er selbst berichtete: „Es gefällt mir sehr gut in Kornwestheim. Es macht mir jeden Tag viel Freude hier zu sein.“

„Das Miteinander zeichnet uns aus“

Bis Bartruff bei seiner Einsetzung zu Wort kam dauerte es allerdings eine ganze Weile. Zunächst begrüßten ihn die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b mit dem freudigen und extra auf den Rektor zugeschnittenen Willkommenslied: „Wie schön, dass du gekommen bist, wir haben dich schon sehr vermisst.“ Schließlich war der Übergang von der ehemaligen Schulleiterin Petra Götz, die zum Schuljahresende verabschiedet wurde, zu Bartruff nicht nahtlos. Ganze acht Monate hatte sich Konrektor Markus Maier um die Schulangelegenheiten gekümmert. Hierfür wurde dieser von Schulrat Markus Klein während der Feier entsprechend gewürdigt. „Sie haben die Zeit gut überbrückt, mir ist nichts zu Ohren gekommen: Ein gutes Zeichen“, so die Lobesworte von Klein, bevor er den Neuen willkommen hieß.

Neben dem Schulrat sprachen Elternbeirat Andreas Bauer sowie die Schuldekanin Diana Hughes. Ute Maucher, Rektorin der Schillerschule, und ihr Kollege Christoph Mühlthaler vom Ernst-Sigle-Gymnasium richteten im Namen der Schulleiter Grüße aus. Glückwünsche gab es auch vom Konrektor der Silcherschule, Markus Maier, und von der Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Man gab sich das Wort nach Kräften zu unterstützen, im Team zu arbeiten und das Beste für die Silcherschule herauszuholen. Keck betonte in ihrer Rede: „Das Miteinander zeichnet uns aus.“ Sie hoffe, „er könne das Neue positiv bewerten und in das Bewährte integrieren“.

Vorgängerin hinterlässt große Fußstapfen

Harald Bartruff kann als Schulleiter auf viele Jahre Erfahrung zurückblicken. Seit 2005 war er schließlich bereits Rektor der Landern-Grundschule in Markgröningen. Zuvor wirkte er zudem als Konrektor vier Jahre lang in Murr. Und daher wusste auch Schulrat Klein bereits: „Er brennt wahrlich für seine Aufgaben und das Schulleben.“ Wie sehr, dass wird er wohl schon bald beweisen können, denn in den nächsten Monaten stehen bereits einige Veranstaltungen und Events an der Silcherschule auf dem Plan, wie beispielsweise das große Schulfest zum 100-jährigen Bestehen.

Bartruff selbst weiß in welche großen Fußstapfen er als Nachfolger von Petra Götz tritt. „Ich habe mich ehrlich gesagt auch schon gefragt, wie ich da reinpassen soll“, gestand der Familienvater. Doch er kündigte in seiner Ansprache ebenfalls an: „Auch ich will meine Spuren hinterlassen.“ Dies war schließlich sein Ansporn nach 17,5 Jahren noch einmal an einer ganz anderen Schule die Herausforderung zu suchen. Sein Anreiz gerade an die Kornwestheimer Silcherschule zu wechseln war einfach: „Die Schule war mir sofort sympathisch und es handelt sich um eine Ganztagsschule.“

Mit Weitblick auf Kurs

Dieser Fakt, nämlich dass es sich um eine Ganztagsschule handelt, war Bartruff vorher für die Wahl seines neuen Einsatzort sehr wichtig. Sein Ziel sei es nun eine Umgebung zu schaffen und langfristig zu erhalten, an in der sich die Schülerinnen und Schüler frei entfalten können.

Und genauso sieht Harald Bartuff auch seine Rolle als Chef der Silcherschule: „Ich möchte, dass sich alle einbringen können.“ Das Miteinander steht also auch weiterhin im Vordergrund und Rektor Harald Bartruff gelobte mit Weitblick die Silcherschule auf Kurs zu halten.