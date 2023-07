So sieht der neue ICE aus

5 Dieser neue Zug ist noch in Spanien. Wegen der breiteren Spur muss er auf speziellen Fahrgestellen befördert werden. Foto: Talgo/Tobias Holzer

Die neueste Errungenschaft des Fernverkehrs der Deutschen Bahn kommt aus Spanien – und hat einige bisher nie dagewesene Eigenschaften.









Eine standesgemäße Verspätung von ein bis zwei Jahren hat die neueste Errungenschaft von DB Fernverkehr schon einmal: Anstatt wie bei der Bestellung 2019 ursprünglich geplant, in diesem Jahr, wird der neue ICE L der Deutschen Bahn erst Ende des kommenden Jahres auf der Verbindung Berlin-Amsterdam an den Start gehen. Und die eigentlich vorgesehenen Lokomotiven kommen erst im Jahr 2025. Die Züge werden die in die Jahre gekommenen, einstöckigen Intercitys der ersten Generation ablösen, die mit zum Teil schon fünfzig Jahre alten, inzwischen mehrfach renovierten Waggons unterwegs sind. Mit seinen 230 Stundenkilometern wird das Produkt dann auch gleich zum ICE geadelt.