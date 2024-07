Neuer Schiedsrichter-Chef hat viel vor: Knut Kircher sieht hohe Zahl der VAR-Eingriffe kritisch – Schiedsrichter sollen besser werden

1 Knut Kircher bei einem Legendenspiel mit Bastian Schweinsteiger Foto: imago/Heike Feiner

Der Schiedsrichter-Boss in Deutschland heißt seit 1. Juli Knut Kircher. Sein wichtigstes Ziel ist, dass der Videobeweis in Zukunft weniger oft benötigt wird.











Woche für Woche saß Knut Kircher in den vergangenen Jahren in den Stadien der ersten und zweiten Liga, um seine Kollegen zu beurteilen. Nun ist seine Zeit als Schiedsrichter-Beobachter vorbei. Der langjährige Bundesliga-Referee ist der neue Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH. Er weiß genau, was er verbessern will – und wie die Erkenntnisse aus den EM-Spielen genutzt werden sollten.