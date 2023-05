1 Thomas Bopp, Ralf Zimmermann, Reiner Haas und Claus-Peter Hutter (von links) bei der Einweihung des Erlebnispfads Foto: Werner Kuhnle

Zwischen Großbottwar und Kleinbottwar kann man nun die Naturlandschaft auf einem Rundweg per QR-Code erkunden. Tolle Ausblicke und Wasserbüffel gibt es inklusive.









Was für eine wichtige Bedeutung der Weinbau für das Bottwartal hat und was sich hinter dem Wasserbüffelprojekt verbirgt – das und mehr kann man nun digital auf dem am Donnerstag eingeweihten „Fünf W“- Erlebnispfad zwischen Großbottwar und Kleinbottwar erfahren. An 19 Stationen entlang des rund fünf Kilometer langen Rundwegs gibt es jetzt Pfeiler oder Schautafeln mit QR-Codes drauf. Scannt man diese mit dem Smartphone ab, bekommt man einen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt des Gebiets sowie in deren Lebensräume. Obendrein locken mehrere spektakuläre Aussichten, unter anderem am Waldrand am Benning sowie im neu konzipierten Naturkino in einer Wegekurve.