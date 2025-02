Neuer Rückschlag im Justizkrimi: Menendez-Brüder: Staatsanwalt spricht sich gegen Freilassung aus

Drew Barrymore wird 50 Mehr Leben als jedes Drehbuch

Mit sechs Jahren der Kinderstar in "E.T.", mit 13 in der Entzugsklinik und heute erfolgreiche Schauspielerin, Produzentin und Gastgeberin ihrer eigenen Talkshow: Drew Barrymores Leben könnte keinen besseren Stoff für ein Drehbuch liefern.