Der Zauberwürfel „Rubik’s Cube“ bringt viele zur Verzweiflung. Die Meister unter den Kombinierern lösen die Aufgabe, alle Seiten einfarbig hinzudrehen, in deutlich unter zehn Sekunden. Der 1974 von dem ungarischen Architekten Ernö Rubik erfundene Würfel kam 1980 in großer Stückzahl auf den Markt. Seitdem wurden Hunderte Millionen Würfel verkauft.

„Speedcuber“ jagen Rekorden nach

Im Prinzip geht es darum, die 26 willkürlich durcheinandergemischten Farbflächen des Kunststoffwürfels durch Drehungen der Würfelreihen so zu ordnen, dass einfarbige Seiten entstehen. In den 1980er Jahren war dieser „Rubik’s Cube“ Kult und bis heute versuchen Enthusiasten, diesen Würfel möglichst schnell zu lösen.

Im Idealfall sind nur etwa 20 Drehungen nötig, um das bunte Durcheinander farblich zu zähmen. Unter „Speedcubern“ gibt es Fans, die den Würfel mit seinen 26 bunten Elementen 1000 Mal am Tag drehen. Dabei sind 43 Trillionen Ausgangspositionen möglich. Bei Meisterschaften ringen die Experten – oft Mathematiker und Informatiker – in diversen Kategorien (einhändig, mit verbundenen Augen, mit den Füßen) um den Sieg.

Menschlicher Weltrekord: 3,13 Sekunden

Den Weltrekord hält Marx Park. Der 23-jährige amerikanische Speedcuber hält viele Weltrekorde im Lösen des 3×3×3-, 4×4×4-, 5×5×5-, 6×6×6- und 7×7×7-Zauberwürfels. Dem Amerikaner gelang es im Juni 2023 den „Rubik’s Cube“ mit drei Steinen pro Reihe (3x3x3) in Rekordzeit zu lösen: 3,13 Sekunden. Zuvor lag der Rekord seit 2018 bei 3,47 Sekunden.

Neuer Roboter-Rekord: 0,305 Sekunden

Nun gibt es einen neuen Weltrekord: Ein von Ingenieuren des japanischen Technikkonzerns Mitsubishi Electric entwickelter Roboter hat den Zauberwürfel in sagenhaften 0,305 Sekunden gelöst. Damit hat es der „TOKUI Fast Accurate Synchronized motion Testing Robot“ (TOKUFASTbot) nun in das „Guinness Buch der Weltrekorde“ geschafft. Zum Vergleich: Der zuvor schnellste Roboter benötigte 0,38 Sekunden.

In dem hier gezeigten YouTube-Video war der TOKUFASTbot sogar noch schneller als in seinem offiziellen „Guinness“-Weltrekord: Er brauchte nur 15 Züge in insgesamt 0,204 Sekunden, wie Mitsubishi berichtet. Allerdings entsprachen die Bedingungen bei dieser Lösung nicht dem Reglement des Guinness Buchs der Weltrekorde. Daher wurde dies nicht als Rekord anerkannt, so das Unternehmen.