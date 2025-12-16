Neuer Roman von Yoko Tawada: Vexierbild mit Neonazi

In „Eine Affäre ohne Menschen“ erzählt die japanische Autorin auf einzigartige Weise vom Aufstand der Dinge gegen einen politischen Irrläufer.
Bei dem Schreiben über den neuen Roman von Yoko Tawada könnte es passieren, dass man sich von den Buchstaben der Tastatur streng beobachtet fühlt. Denn man lernt darin, dass wir bei allem, was wir tun, Zeugen haben. Normalerweise allerdings bleiben sie stumm. Nicht so bei der 1960 in Tokyo geborenen Autorin, die in ihrem Schreiben ein einzigartiges literarisches Import- und Exportunternehmen zwischen ihrem Geburtsland und der Wahlheimat Deutschland gegründet hat. Wie Sendboten verkehren ihre sowohl auf Japanisch wie Deutsch geschriebenen Bücher von einem Reich der Zeichen in das andere, beladen mit kostbaren Erfahrungen, wie Sprache unseren Weltzugang prägt.