Neuer Roman von Michael Wildenhain: „Das Ende vom Lied“ – In den Straßen West-Berlins

Michael Wildenhain erzählt von Jugendbanden, Boxkämpfen und Nachkriegstraumata – und von jenen, die in der großen Erzählung der 68er meist übersehen werden.

﻿ Literarisch gesehen ist die Bühne der 68er-Bewegung, die Studentenrevolte, das Berlin der späten 1960er und frühen 1970er Jahre, samt den darauf agierenden Protagonisten gut ausgeleuchtet. Nicht zuletzt von den Romanen des in der Hausbesetzerszene West-Berlins sozialisierten Autors Michael Wildenhain. Aber weitgehend im Dunkeln bleibt, was im Hintergrund auf den Straßen sonst noch los war, in Milieus, deren Befreiung die rebellischen Bürgerkinder zwar in unverständlichen, dogmatischen Vokabeln proklamierten, die sich zu ihnen aber eher wie die erdabgewandte Seite des Mondes verhielten.

Dies zu ändern, ist Wildenhain in seinem neuen Roman „das Ende vom Lied“ noch einmal in die Welt seiner Kindheit aufgebrochen. Sein namenloser Ich-Erzähler wächst wie er selbst nach einem Umzug aus Charlottenburg in Berlin-Schöneberg auf, eine Gegend, in der die Wunden des Krieges weder im Stadtkörper noch in dem ihrer Bewohner verheilt sind, von der Seele ganz zu schweigen. Der Vater kam aus russischer Gefangenschaft mit einer Fußprothese zurück, in einem Straßenbahndepot hat er eine neue Stelle gefunden. Manchmal faltet er den „Tagesspiegel“ so, dass er die „Nationalzeitung“ darin verbergen kann. Die schwangere Mutter beschwört ihre auf der Flucht aus Ostpreußen erlittenen Traumata in traurigen Séancen vor dem Spiegel. Und ihr älterer Sohn trainiert im Boxring „bis zu Vergasung“ – auch wenn die Mutter ihn darauf hinweist, dass man das nicht sagt. Aber Kämpfe werden hier nun einmal mit Fäusten ausgetragen.

Michael Wildenhain Foto: Annette Hauschild/Ostkreuz

Niemand ist darin so erfolgreich wie Dieter Korschakowski, genannt Körschi, Sohn einer deutschen Mutter und eines GI, der sich davon gemacht hat. Er ist der König der Straße, weshalb er auch die schöne Alina, von der auch der 13-jährige Erzähler sehnsüchtig träumt, seine Ische nennen kann. Sein symbolisches Wappentier sind Libellen, in Gläsern beobachtet er deren gegenseitiges Fressen und Gefressenwerden, um es sich zur sozialen Maxime zu machen. „Einer wie Körschi muss immer vorn sein. Oder er geht unter“, weiß seine Freundin. Außer ihr verehrt er den germanischen Gott Odin, plant aber langfristig eine Art „Hitler-Stalin-Pakt“ mit der rivalisierenden Jugendgang „Weiße Rose“ von Jürgen „Buschi“ Busch, die deutlich anderen Leitbildern folgt.

Wenn das Denken im Schädel Samba tanzt

Adoleszente Machtkämpfe, Liebeswirren auf schiefer Ebene vor dem Hintergrund einer mehrfachen Teilung, denn nicht nur die DDR, auch „die BRD und wir, das sind zwei Paar Schuhe.“ Aber die Qualität dieser Geschichte liegt nicht in dem, was sie fahrlässig verkürzt wie eine fortgeschrittene Version von „Emil und die Detektive“ erscheinen lassen würde, sondern in dem faszinierend wuchernden sprachlichen und literarischen Dickicht, das sie einhüllt.

Michael Wildenhain spielt auf der Klaviatur der Straße gewissermaßen mit Verstärker. Da geht die Muffe, Popo auf Gletscher und das Denken tanzt im Schädel Samba. Sollten die jungen Leute aus prekären Verhältnissen diesen Sound draufgehabt haben, müssten sie heute wohl im Umkreis des Literarischen Colloquiums gelandet sein, und nicht dort, wo manche von ihnen traurig enden.

Eine der Lieblingsmetaphern des Autors, passend zum Titel des Romans, ist der Gesang, nicht nur die Libellen singen, sondern auch Maschinen und Stahlscharniere; es erklingt ein „Gesang der Flucht“, auch vom „Gesang der Sätze“ ist einmal die Rede. Manches wirkt ziemlich dick aufgetragen. Was man heute Streetcredibility nennen würde, übersteuert immer wieder ein Hyperrealismus, der die historische Wirklichkeit in hohem Bogen in eine vielstimmig-virile Kunstwelt schleudert.

Boxkampf und Revolution

Diese Beobachtung könnte an einen Makel rühren, immer wieder aber auch an das geheime Herz des Romans. Denn statt die Vergangenheit künstlich zu beatmen, erweckt Wildenhain sie in einer wilden Phantasmagorie zum Leben. Die Personen kommunizieren in ihrem elaborierten Slang mit einer Fülle anderer Texte, angefangen beim Gudrunlied, über Charles Dickens, Kafka bis zu Perry-Rhodan-Heften. Ein Schlüsseltext ist Jack Londons „Der Mexikaner Felipe Rivera“, in dem Revolution und Boxkampf zusammenfinden – „lies diese Story“, so der Rat eines Jungrebellen, „dann weißt du alles über die Welt“.

Die Erzähler wechseln, manchmal treten sie aus der Szene und wenden sich mit einem „Hören Sie“ an die Lesenden. Immer wieder bricht der Text in gebundene Rede aus. Die familiären Verhältnisse ordnen oder besser verunordnen sich auf der Folie von François Truffauts filmischem Dreiecks-Melodram „Jules und Jim“.

Die großen Entwicklungen dringen, kursiv den einzelnen Abschnitten vorangestellt, wie eine Art Mauerschau in die Szene: der beginnende Linksterrorismus, die „Tupamaros West-Berlin“, gefährliche Polit-Clowns wie Dieter Kunzelmann, der der Linken einen „Juden-Knax“ attestiert, um sie zu Anschlägen gegen Israel zu ermuntern. „Wir, die Jungs der Straße, bekommen von den Gruppen nichts mit. Sie beachten uns ebenso wenig, wie wir sie beachten.“ Was nicht heißt, dass hier nicht schon der Sprengstoff für das Kommende angemischt werden würde.

Wie es weitergeht, kann man in anderen Romanen dieses Autors lesen, in „Träumer des Absoluten“ oder dem „Lächeln der Alligatoren“. Bücher wie diese haben ihm den Ruf eines Chronisten eingetragen. Doch das greift entschieden zu kurz. Michael Wildenhain bezeugt nicht die Geschichte, sondern verwandelt sie in Literatur. Wie seinen sich durchboxenden Figuren verlangt das auch den Lesenden eine gewisse Standfestigkeit und Ausdauer ab. Aber danach weiß man mehr über die Welt.

Michael Wildenhain: Das Ende vom Lied. Klett-Cotta. 416 Seiten, 26 Euro.

Info

Autor

Der 1958 in Berlin geborene Michael Wildenhain arbeitete als Maschinenbauer, studierte unter anderem Informatik, Mathematik und Philosophie. Er debütierte mit Erzählungen aus der Hausbesetzer-Szene. Sein erster Roman führt in die autonomen Kreise der gerade frisch vereinigten Hauptstadt. Sein Roman „Das Singen der Sirenen“ wurde 2017 für den Deutschen Buchpreis nominiert, eine Geschichte, in der sich Antifa-Vergangenheit und Zukunfts-Chimären, Zeitgeist und Mythologie in Lebens- und Liebesläufen verschränken.

Werk

Michael Wildenhain wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Alfred-Döblin-Preis, dem Ernst-Willner-Preis, dem Stipendium der Villa Massimo sowie dem London-Stipendium des Deutschen Literaturfonds. Sein weit gespanntes Werk kartografiert die Mentalitäten, Haltungen und Metamorphosen seiner von der Spätphase der 68er Bewegung geprägten Generation. Mit seinem während eines dreimonatigen Arbeitsstipendiums im Stuttgarter Schriftstellerhaus konzipierten Roman „Die Erfindung der Null“ zählt auch die baden-württembergische Landeshauptstadt dazu.

Termin

Am 2. Juli stellt Michael Wildenhain „Das Ende vom Lied“ in der Stadtbibliothek Stuttgart vor.