Neuer Roman über Gertrude Bell: Die imperialen Umtriebe der „weiblichen Lawrence von Arabien“

Ein neues Buch erzählt das Leben der Orientalistin Gertrude Bell - und erklärt, welche verheerenden Folgen das Zeitalter des Imperialismus im Orient bis heute hat.

Es ist eine dieser sexistischen Ungerechtigkeiten, die sich aus einer von Männern dominierten Welt ergeben. Während der britische Soldat und Orientexperte Thomas Edward Lawrence heute als „Lawrence von Arabien“ zur Legende geworden ist, ist seine Kollegin Gertrude Bell nahezu vergessen. Dabei haben Lawrence und Bell im Ersten Weltkrieg gemeinsam in Mesopotamien die Interessen des Britischen Reiches gegen das allmählich zerbröselnde Osmanische Reich vorangetrieben - Lawrence, indem er die arabischen Stämme zum Aufstand aufwiegelte, Bell als Netzwerkerin, politische Beraterin und Agentin.

Die beiden haben so eng zusammen gearbeitet, dass es Gertrude Bell durchaus verdient gehabt hätte, in David Leans berühmten und oscarprämierten Monumentalfilm über Lawrence' Leben eine Rolle zu spielen - aber nichts dergleichen. Erst 2015 setzte Werner Herzog mit dem Film „Königin der Wüste“ der britischen Orientexptertin mit Nicole Kidman in der Hauptrolle ein opulent ausgestattetes, aber leider etwas schwülstig und langatmig geratenes filmisches Denkmal. Der Streifen basiert auf der gleichnamigen Biografie von Janet Wallach. Und das war es auch schon an Werken über das Leben von Gertrude Bell.

Bildungs- und reiselustig, aber als Braut kaum vermittelbar

Bis jetzt. Der französische Journalist und Schriftsteller Olivier Guez hat eine Romanbiografie über Gertrude Bell vorgelegt, die jetzt unter dem Titel „Die Welt in ihren Händen“ bei Kiepenheuer&Witsch auf deutsch erschienen ist. Darin schildert Guez Bells Lebensgeschichte und entwirft zugleich ein nicht besonders schmeichelhaftes Bild der Umtriebe des britischen Empire im Nahen Osten - mit deren Folgen die Weltpolitik bis heute umgehen muss.

Gertrude Bell in zwei Porträtaufnahmen. Foto: IMAGO/Gemini Collection

Die Leser erfahren viel über Gertrude Bells Leben, den frühen Verlust der Mutter und den zutiefst verehrten Vater, der als Industrieller ein Vermögen angehäuft hat, das die Aktivitäten der bildungshungrigen und reiselustigen, aber auf dem Heiratsmarkt schwer vermittelbaren Tochter erst ermöglicht. Gertrude Bells Weigerung, sich den Konventionen der britischen Upperclass zu unterwerfen, wäre ohne die finanzielle Absicherung sicher ungleich schwieriger geworden.

Mit arabischen Stammesfürsten beim Picknick

Stattdessen entwickelt sich Bell zur Orientexpertin, deren große Stunde schlägt, als es im Ersten Weltkrieg daran geht, sich die Hinterlassenschaften und Ölfelder des zerfallenden Osmanischen Reiches einzuverleiben, ohne dem im imperialen Wettstreit konkurrierenden Frankreich allzusehr auf die Füße zu treten. Bell baut mit ihrem Kollegen und Freund Thomas E. Lawrence ein Netzwerk von Informanten auf, pflegt Kontakte zu arabischen Fürsten und Stammesoberhäuptern und verschafft der britischen Militärführung entscheidende Vorteile.

Eines wird bei Lektüre von Guez' Romanbiografie deutlich: Nur weil Getrude Bells Leben und Wirken in der Vergangenheit nicht angemessen gewürdigt worden sein mag, macht sie das aus heutiger Perspektive keineswegs zu einer sympathischen historischen Figur. Zwar begegnet sie ihren arabischen Gesprächspartner eher auf Augenhöhe als die britische Verwaltung, die die arabischen Stämme als „halbzivilisiert“ einstuft - aber letztlich dient Bell vor allem den militärischen und imperialen Interessen ihrer Regierung, und sie lässt keinen Zweifel daran, dass die Welt aus ihrer Perspektive nur unter britischer Führung blühen und gedeihen kann. Das Frauenwahlrecht hält sie für einen Fehler.

Imperialistische Weltpolitik mit desaströsen Folgen

Wesentliche Teile des Roman nehmen die Aktivitäten der europäischen Großmächte im Orient ein. Diese schildert Guez mit Schwung, großer Sachkenntnis und viel Liebe zum schillernden Detail. Von Baghdad-Bahn bis Sykes-Picot-Abkommen, von Kurdenstaat (nie realisiert) bis zu einer Heimstatt des jüdischen Volkes - das heutige Israel: Wer „Die Welt in ihren Händen“ durchgelesen hat, ist über die wesentlichen Vorgänge und Verwerfungen im Nahen Osten vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg informiert.

Am Ende steht die ernüchternde und längst nicht neue Erkenntnis, dass die aktuelle Weltlage mit all ihren Disruptionen in wesentlichen Teilen eine Folge des über Jahrhunderte dauernden europäischen Imperialismus ist, als die Großmächte von Portugal über Großbritannien bis zum Deutschen Reich der Meinung waren, sich den Rest der Welt mit allen Mitteln untertan machen zu dürfen. Im Grunde befindet sich die Welt nach den beiden Weltkriegen bis heute in einer Epoche der Dekolonialisierung. Gertrude Bells „Verdienste“ dürfen deshalb durchaus kritisch gewürdigt werden.

Olivier Guez: Die Welt in ihren Händen. Übersetzt von Nicola Denis. Kiepenheuer&Witsch 2026. Gebunden 25 Euro, E-Book 22,99 Euro.