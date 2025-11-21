Neuer Rekord für den Superstar: The Weeknd schreibt mit After Hours Til Dawn-Tour Musikgeschichte

The Weeknd hat mit seiner "After Hours Til Dawn"-Tour einen neuen Rekord aufgestellt. Seine Tournee hat die Marke von einer Milliarde Dollar überschritten und ist damit die kommerziell erfolgreichste Tournee eines männlichen Solokünstlers aller Zeiten.
Superstar The Weeknd (35) hat mit seiner "After Hours Til Dawn"-Tour die magische Einnahmegrenze von einer Milliarde US-Dollar geknackt. Medienberichten zufolge gilt damit diese Tournee als die erfolgreichste Tour eines männlichen Solo-Künstlers aller Zeiten. Wie der Veranstalter Live Nation mitteilte, wurden seit dem Start 2022 über 7,5 Millionen Tickets verkauft.