Neuer Rekord für den Superstar: The Weeknd schreibt mit After Hours Til Dawn-Tour Musikgeschichte

The Weeknd hat mit seiner "After Hours Til Dawn"-Tour einen neuen Rekord aufgestellt. Seine Tournee hat die Marke von einer Milliarde Dollar überschritten und ist damit die kommerziell erfolgreichste Tournee eines männlichen Solokünstlers aller Zeiten.

Superstar The Weeknd (35) hat mit seiner "After Hours Til Dawn"-Tour die magische Einnahmegrenze von einer Milliarde US-Dollar geknackt. Medienberichten zufolge gilt damit diese Tournee als die erfolgreichste Tour eines männlichen Solo-Künstlers aller Zeiten. Wie der Veranstalter Live Nation mitteilte, wurden seit dem Start 2022 über 7,5 Millionen Tickets verkauft.

Die beeindruckende Bilanz umfasst insgesamt 153 Shows, die der Sänger zwischen 2022 und seinen für 2026 geplanten Auftritten absolviert. Der Künstler tourte zweimal durch Nordamerika sowie durch Europa, Großbritannien, Lateinamerika und Australien. Allein die nordamerikanische Stadion-Tour 2025 umfasste über 40 ausverkaufte Shows.

Sänger besucht 2026 auch Deutschland

Die Tour geht im nächsten Jahr mit über 40 zusätzlichen Terminen in Mexiko, Brasilien, Europa und Großbritannien weiter. Der Auftakt erfolgt am 20. April 2026 in Mexiko-Stadt. Ein Teil jedes verkauften Tickets fließt in wohltätige Zwecke für benachteiligte Kinder und die Bekämpfung der globalen Hungerkrise. Bisher spendete der kanadische Sänger allein aus dieser Tour über 8,5 Millionen US-Dollar an den XO Humanitarian Fund und Global Citizen.

Am 25. Juni 2026 macht der erfolgreiche Sänger in München Halt. Er wird insgesamt dreimal in der Allianz Arena auftreten. Anschließend reist der Musiker nach Frankfurt am Main weiter. Dort wird er ebenfalls dreimal performen.