Mit einem überraschend klaren Wahlsieg wurde Gabriel Nold in Oppenweiler zum Rathauschef gewählt. Im Gespräch hat er uns verraten, was ihm besonders wichtig ist.
Gabriel Nold ist der neue Bürgermeister von Oppenweiler. Mit gerade einmal 23 Jahren hat der parteilose Verwaltungsfachmann aus Rastatt die Wahl überraschend deutlich im ersten Wahlgang für sich entschieden. Wir haben uns mit ihm darüber unterhalten, was ihm nun für die Gemeinde vorschwebt und welche Rolle sein Alter im Wahlkampf gespielt hat.