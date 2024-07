Neuer Präsident: Irans Führer ernennt Peseschkian zum neuen Präsidenten

2 Massud Peseschkian ist neuer Präsident des Irans, doch seine Macht hat enge Grenzen. (Archivbild) Foto: Icana News Agency/ZUMA Press Wire/dpa

Massud Peseschkian ist neuer Regierungschef des Irans. Es folgt noch die Vereidigung im Parlament und dann wird der als moderat geltende Politiker seine Arbeit offiziell aufnehmen.











Teheran - Massud Peseschkian ist neuer Präsident der Islamischen Republik Iran. Vom obersten Führer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, erhielt er die Ernennungsurkunde und dessen Segen und wurde somit zum neunten Präsidenten der Republik erklärt. Bei der Zeremonie in der Chomeini-Moschee in der Hauptstadt Teheran waren die gesamte politische Elite des Landes sowie zahlreiche ausländische Diplomaten anwesend. Nach der Ernennung durch Chamenei wird Peseschkian am Dienstag im Parlament offiziell vereidigt. Danach wird er auch seine Vizepräsidenten und Kabinettsmitglieder vorstellen.