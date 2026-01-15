Neuer Podcast-Partner: Oliver Pocher tauscht Ex-Frau gegen Pietro Lombardi

Alessandra Meyer-Wölden steigt aus dem gemeinsamen Podcast mit Oliver Pocher aus. Nach einem Nachfolger musste der Comedian nicht lange suchen: Das Mikro übernimmt nun sein Mitbewohner Pietro Lombardi.

Oliver Pocher (47) krempelt sein Podcast-Format komplett um. Wie auf seiner Website bereits zu lesen ist, ist Pochers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) nicht länger Teil von "Die Pochers! Frisch recycelt". Die neue Co-Moderation übernimmt stattdessen der Mann, der seit Wochen im Keller des Comedians wohnt: Sänger Pietro Lombardi (33).

In der ersten gemeinsamen Folge, die in der Nacht zu Freitag erscheint, erklärt Pocher den überraschenden Wechsel laut "Bild" mit den Worten: "Eigentlich wäre ich ja heute mit Sandy hier gewesen. Aber ... sie hat zwischen Nepal und Bhutan irgendwie für sich festgestellt, dass sie diesen Podcast so nicht mehr fühlt". Aufhören kam für den 47-Jährigen jedoch nicht infrage: "Ich mache seit sieben Jahren jede Woche freitags einen Podcast. Aufzuhören ist keine Option."

Die Wahl fiel auf seinen "absoluten Lieblingsbewohner", wie Pocher seinen neuen Partner vorstellt. Lombardi lebt seit mehreren Wochen bei dem Comedian im Keller. "Klingt hart, ist es aber nicht. In der Theorie ist es ein Kellerbereich, aber ausgebaut. Wie eine kleine Wohnung", beschreibt Pocher die ungewöhnliche Wohnsituation.

Auch emotionale Momente finden Platz in der Premiere. "Eigentlich bist du mein einzig wahrer Freund aus diesem Business", gesteht Lombardi seinem Gastgeber. "In den brenzligen Situationen war immer nur einer da. Und das bist du." Pocher betont im Gegenzug, dass Lombardi keineswegs ein Lückenfüller sei: "Du bist kein Ersatzkandidat. Unsere Geschichte ist so interessant. Unabhängig von Sandy."

Seitenhieb gegen Ex-Frau Sarah Engels

Apropos Ex: Auch Lombardi hatte die Podcast-Übernahme genutzt, um seine Ex-Frau Sarah Engels (33) auf die Schippe zu nehmen. Auf Instagram hatte er am Vorabend übertrieben pathetisch angekündigt: "Heute um 00:00 Uhr passiert etwas, womit ich selbst nie gerechnet hätte." Er sei unsicher gewesen, habe gezweifelt, die Meinungen würden sich teilen. Formulierungen, die verdächtig an Engels' eigene geheimnisvolle Ankündigung vom Vortag erinnerten.

Die dreifache Mutter hatte zuvor von der "größten Chance" ihrer Karriere gesprochen - wie sich nun herausstellte, bezog sie sich damit auf ihre Teilnahme am ESC-Vorentscheid am 28. Februar. Während Engels also tatsächlich große Karrierepläne verkündete, veräppelte ihr Ex-Mann die Fans mit einer Podcast-Ankündigung im selben mysteriösen Stil. Ein Witz, der vielleicht auch von seinem neuen Podcast-Kollegen inspiriert wurde.