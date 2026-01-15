Neuer Podcast-Partner: Oliver Pocher tauscht Ex-Frau gegen Pietro Lombardi

Alessandra Meyer-Wölden steigt aus dem gemeinsamen Podcast mit Oliver Pocher aus. Nach einem Nachfolger musste der Comedian nicht lange suchen: Das Mikro übernimmt nun sein Mitbewohner Pietro Lombardi.
Oliver Pocher (47) krempelt sein Podcast-Format komplett um. Wie auf seiner Website bereits zu lesen ist, ist Pochers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) nicht länger Teil von "Die Pochers! Frisch recycelt". Die neue Co-Moderation übernimmt stattdessen der Mann, der seit Wochen im Keller des Comedians wohnt: Sänger Pietro Lombardi (33).