Seit Mai gehört Constantin Schreiber nicht mehr zum Sprecherteam der "Tagesschau". In seinem neuen Podcast konkretisierte er seine Beweggründe für den Abschied und erklärte, was die Frage nach der Krawattenfarbe damit zu tun hatte.
Am 25. Mai dieses Jahres hat Constantin Schreiber (46) zum letzten Mal die Hauptausgabe der "Tagesschau" um 20:00 Uhr präsentiert. Auf eigenen Wunsch, wie damals mitgeteilt wurde, habe er sich entschieden, der ARD nach über acht Jahren den Rücken zu kehren. Inzwischen ist Schreiber für den Axel Springer Verlag tätig, unter dessen Flagge er nun auch einen nach ihm benannten Podcast gestartet hat. In der Auftaktfolge erklärt er seiner Kollegin Josefin Herrmann, warum er diesen beruflichen Tapetenwechsel vollzogen hat.