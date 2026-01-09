Neuer Podcast auf RTL+: Haftbefehl und Nina Anhan sprechen offen über ihre Ehe

Im neuen RTL+-Podcast "Nina & Aykut" sprechen der Rapper Haftbefehl und seine Frau über ihre Beziehung. Das Paar verrät, wie Eifersucht ihre Ehe belastete, was Nina am liebsten aus seinem Leben streichen würde - und dass er sich ein drittes Kind wünscht.
Der Rapper Haftbefehl (40) und seine Ehefrau Nina zeigen sich von einer intimen Seite: In ihrem gemeinsamen Videopodcast "Nina & Aykut", seit Donnerstag auf RTL+ abrufbar, sprechen die beiden ausführlich über ihre Beziehung und die Höhen und Tiefen ihrer Ehe.