Neuer Platz für Jugendliche in Marbach: Was geht ab sofort in der Neckaraue?

1 Nach dem obligatorischen Foto trugen die Vertreter von Stadt, Gemeinderat und Schülerrat direkt ein Spiel aus. Foto: avanti/Ralf Poller

Das Geld zweier Jugendtöpfe der Stadt Marbach floss in die Neugestaltung eines Platzes in der Neckaraue mit Bänken, Tischen und einem Volleyballfeld.











Ein sommerliches Lüftchen weht am Montagnachmittag in der Neckaraue bei Marbach. Bäume am Wiesenrand spenden Schatten, ein Volleyballfeld, das durch ein orangefarbenes Netz in zwei Hälften geteilt ist, schmachtet dagegen in der Sonne. Außerhalb des Feldes stehen hochwertige Holzbänke und Tische in schicker Optik und laden zum Verweilen ein. Das beschriebene Ambiente spiegelt den neuen Jugendplatz wieder, der in Marbach offiziell seit Montag dafür sorgen soll, dass Jugendliche ihren Spaß und Bewegung haben können – ohne dabei etwaige Anwohner zu stören.