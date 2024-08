Neuer Pfandautomat: „Schnell-Schlucker“ entzückt Kaufland-Kunden in Steinheim

1 Michael Hück bringt sein Leergut am liebsten zum Kaufland in Steinheim. Foto: //Ralf Poller

Vor der Pfandrückgabe im Kaufland in Steinheim gab es früher oft eine lange Schlange. Ein neuer Automat bewirkt nun Wunder.











Es ist noch nicht allzu lange her, da standen die Menschen vor der Pfandrückgabe im Kaufland in Steinheim an der Murr bis auf den Parkplatz hinaus Schlange. Der Grund: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Getränkemarkts mussten bis vor kurzem die abgegebenen Flaschen noch selbst abzählen, ein Knochenjob. „Der Druck war enorm“, sagt Feyza Öztürk, eine freundliche Frau Anfang 20, die seit einem Jahr in dem Supermarkt arbeitet. Ständig habe sie schlecht gelaunte Kunden beschwichtigen müssen. Nun übernehmen drei nagelneue Automaten die Zählarbeit, eine große Entlastung.