Neuer Partner von Ex Amira: Oliver Pocher: Geburtstag mit Christian Düren möglich?

1 Oliver Pocher auf der Bühne seiner Liebeskasper-Tour. Foto: ddp/Fox-Images/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Wie denkt Oliver Pocher über gemeinsame Familienfeste mit dem neuen Partner seiner Ex-Frau Amira Aly? In seinem Podcast fällt die Antwort eindeutig aus...











Auch in der neuesten Folge seines Podimo-Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", den er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) betreibt, kommt Komiker Oliver Pocher (46) auf ein Thema zu sprechen, das die Patchwork-Familie Aly-Pocher in den vergangenen Wochen beschäftigt hat: auf den Geburtstag des größeren gemeinsamen Sohnes, der im November fünf Jahre alt geworden ist. Zankapfel in der Frage der Feierlichkeiten ist für Pocher Amira Alys (32) neuer Partner, der Moderator Christian Düren (34). Worum geht es?

Amira Aly wünscht sich Patchwork-Geburtstag Schon in der vorletzten Folge ihres Podimo-Podcasts "Liebes Leben", den Amira Aly mit Bruder Hima Aly hat, kam die Moderatorin auf ihre Wünsche für den Ehrentag des gemeinsamen Kindes mit Pocher zu sprechen. Sie wollte, dass auch ihr neuer Partner Düren, neben Kindsvater Pocher, zugegen ist und an den Feierlichkeiten teilnimmt. Lesen Sie auch Ihre Wunschvorstellung, erklärte Aly bereits Anfang des Monats, wäre, "dass man das zusammen macht". Denn es sei "irgendwann mal an der Zeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind". Ihr neuer Partner sei "ja auch kein Irgendjemand, sondern ein fester Bestandteil meines Lebens und das meiner Kinder". Oliver Pocher widerspricht vehement: "Ehrlicherweise, das seh' ich nicht" Mit jenen Aussagen scheint Oliver Pocher ein nicht unbeträchtliches Problem zu haben. Zunächst fasst auch er in der neuesten Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" die Geschehnisse zusammen und bemerkt, dass Aly wolle, "dass wir da alle zusammensitzen, und da geht's ja vor allem auch um Christian". Pocher weiter: "Aber, ehrlicherweise, das seh' ich nicht." Seine Ex-Frau wisse "auch ganz genau, warum ich mich nicht mit Christian an einen Tisch setze in der aktuellen Situation". Er wünsche sich hingegen, "dem Ganzen ein bisschen Zeit" zu lassen. "Ich möchte mich da nicht unter Druck setzen lassen, mit ihm das zu machen", betont Pocher. Seinem Verständnis nach könne Aly "in ihrer Zeit, wenn sie die Kinder hat, machen was sie will. Und ich mache das in meiner Zeit so, wie ich das mache. Aber man kann nicht auf Krampf uns zusammenführen."