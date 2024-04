1 Wie hier am Wilhelmsplatz in Stuttgart: An manchen Orten ist es wieder schwierig, ohne Reservierung einen freien Sitzplatz in der Gastronomie zu bekommen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Fußball-WM 2006 war ein Stimmungsaufheller im Land. Dies erwartet Dehoga-Geschäftsführer Jochen Alber auch von der EM. Die Zahl der Gastrobetriebe steige in Stuttgart wieder. Die Corona-Welle der Schließungen, zeige die Statistik, sei gebrochen.











Frühlingsgefühle, so scheint es, breiten sich in der Stuttgarter Gastronomie aus. Mit der Sonne sind Energie und Motivation zurückgekehrt, die gute Laune oft auch, weil es wieder besser läuft nach den harten und zermürbenden Corona-Jahren. Viele Gastronomen in der Innenstadt machen gerade, berichtet Jochen Alber, der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Stuttgart, ein „erfreulich gutes Geschäft“.